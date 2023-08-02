الأمم المتحدة قلقة  جداً حيال طرد المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا

الوطن|رصد

عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق عن قلقه حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا.

وأكد على نقل أولئك الذين تقطّعت بهم السبل على الحدود بشكل عاجل إلى مواقع آمنة، كما يوجد بين المهاجرين نساء حوامل وأطفال حوصروا بظروف قاسية ، وهناك عدد من هؤلاء المُهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا .

وشدد على حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مع احترام حقوقهم الإنسانيّة ، وأنه لابد من وقف عمليّات الطرد على الفور.