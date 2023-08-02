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الحكومة المنتهية تبحث صعوبات تنقل المسافرين عبر منفذ رأس اجدير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

عقدت اللجنة المكلفة من قبل  وزير الداخلية في الحكومة المنتهية بشأن معالجة المختنقات والصعوبات في تنقل المسافرين عبر منفذ رأس اجدير، اجتماعًا مع الجانب التونسي ضم رئيس  شرطة محافظة رأس اجدير،  ورئيس مكتب التفتيش بالديوانة التونسي.

وناقش الاجتماع، آليات العمل المناسبة لمعالجة المختنقات بالمنفذ، بما يضمن انسياب حركة المسافرين ‏والبضائع .

 و ضمت اللجنة المكلفة، كلًا من رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن منفذ رأس اجدير، ورئيس مكتب الرقابة بالأمن الداخلي بالمنفذ، ومندوب من مكتب وزير الداخلية في الحكومة المنتهية.

 

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الوطن الليبية

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