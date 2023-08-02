داخلية الدبيبة: “الأمين” ناقش إجراءات تنظيم النقل البري الثقيل على الطرقات العامة

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة إن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” عقد اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء مع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري “فضل الله الشلوي”، بحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص المكلف، ومساعد رئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير إدارة التجهيزات بمصلحة الطرق والجسور.

وأضافت الوزارة في بيان تدوينة عبر “فيسبوك”: “نوقش خلال الاجتماع إجراءات تفعيل إدارة الموازين وتنظيم النقل البري الثقيل على الطرقات العامة وما أحدثته هذه الظاهرة من إفساد للطرق”.

وتم طرح القوانين والمنشورات المنظمة في هذا الشأن وإجراءات تعديلها أو إرشادات ينبغي تطبيقها وذلك للحفاظ على الطرقات العامة وضبط المخالفين لهذه القوانين، بحسب الوزارة.