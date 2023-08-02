أبو جناح لـ النمروش: المؤسسة العسكرية بأساسها الصحيح هي الضامن للاستقرار وبناء الدولة

ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال رمضان ابوجناح أمس الثلاثاء، آمر منطقة الساحل الغربي اللواء “صلاح الدين النمروش” .

حيث تم خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لأبو جناح مناقشة واستعراض الأوضاع الأمنية والعسكرية، وأهمية العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وأن تكون مؤسسة مهنية ومنضبطة ولاءها لله والوطن.

وأكد أبو جناح على أن المؤسسة العسكرية بأساسها الصحيح هي الضامن للاستقرار وبناء الدولة، وسيكون لها دور أساسي في دعم الوصول إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة .