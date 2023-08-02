ليبيا.. تحرير 400 مهاجر باكستاني بينهم أطفال في طبرق

نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق في إطلاق نحو 400 مهاجر باكستاني بينهم أطفال، كانوا محتجزين في مستودع لإحدى عصابات تهريب البشر.

وخلال مداهمة أمنية موسعة، عثرت قوات الأمن على المستودع في منطقة لخوير التي تبعد 8 كيلومترات جنوب شرق مدينة طبرق، وجرى نقلهم إلى مقار الشرطة الجنائية القريبة.

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة أسوشيتد برس، أمس الثلاثاء، عن نشطاء من مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، قولهم إن المهاجرين الباكستانيين قدموا إلى ليبيا بغرض التوجه صوب أوروبا، لكن احتجزوا على يد العصابة، التي طلبت فدية مقابل تحريرهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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