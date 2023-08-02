“الوطنية للنفط” تناقش إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفطي

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التقى مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حامد عبدالسلام، بعددٍ من عمداء بلديات الهلال النفطي وحكماء وممثلين عنالحراك النفطي بالمنطقة؛ لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفطي وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية.

واستمع عبدالسلام في الاجتماع الذي عُقد بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة إلى بعض المقترحات والمطالب التيتقدم بهــا عمداء البلديات.

موضحًا أن المؤسسة الوطنية للنفط وعبّر مجلس إدارتها تسعى إلى أن تتحقق التنمية المكانية في جميع مناطق ليبيا من خلال مشاريعالتنمية المستدامة وذلك في إطار حدود وإمكانيات المؤسسة.

مؤكدًا فى الوقت ذاته حرص مجلس الإدارة على التواصل مع البلديات ومناقشة ما يمكن تنفيذه من مشاريع في هذا الإطار.