اجتماع ليبي تونسي لمعالجة المختنقات بمنفذ رأس اجدير

قالت حكومة لوحدة المؤقتة إت اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بشأن معالجة المختنقات والصعوبات في تنقل المسافرين عبر منفذ رأس اجدير، عقدت اجتماعًا مع الجانب التونسي ضم رئيس شرطة محافظة رأس اجدير، ورئيس مكتب التفتيش بالديوانة التونسي.

وقالت الحكومة إن الاجتماع ناقش آليات العمل المناسبة لمعالجة المختنقات بالمنفذ، بما يضمن انسياب حركة المسافرين ‏والبضائع.

وضمت اللجنة المكلفة كلًا من رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن منفذ رأس اجدير، ورئيس مكتب الرقابة بالأمن الداخلي بالمنفذ، ومندوب من مكتب وزير الداخلية.