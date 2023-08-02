داخلية الوحدة تبحث مع الجانب التونسي حل المختنقات بمنفذ رأس اجدير

عقدت اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، بشأن معالجة المختنقات والصعوبات في تنقل المسافرين عبر منفذ رأس اجدير الحدودي، اجتماعًا مع الجانب التونسي، ضم رئيس شرطة محافظة رأس اجدير، ورئيس مكتب التفتيش بالديوانة التونسي.

وبيت منصة حكومتنا، أن الاجتماع ناقش آليات العمل المناسبة لمعالجة المختنقات بالمنفذ، بما يضمن انسياب حركة المسافرين ‏والبضائع، وتقليل عدد ساعات الانتظار بالمنفذ.

وتضم اللجنة المكلفة كلًا من رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن منفذ رأس اجدير، ورئيس مكتب الرقابة بالأمن الداخلي بالمنفذ، ومندوب من مكتب وزير الداخلية.