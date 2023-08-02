لجنة الخارجية النيابية: وصف البعثة الأممية لتوافق مجلسي النوب والدولة بـ”العمل الأحادي” يعتبر مظلل وخبيث

ليبيا – استنكرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بيان بعثة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ الـ 26 من شهر يوليو الماضي بخصوص خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة وواحدة لتمهيد الطريق للانتخابات.

اللجنة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،وصفت ما صدر عن البعثة بأنه “تجاوزا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصلاحياته”، وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.

وأوضحت اللجنة أن وصف ما تم إنجازه من توافق بين المجلسين (بالعمل الأحادي)، هو وصف مظلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، لافتة إلى أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.

وأضاف البيان:” أن البعثة بموقفها المتحامل تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة”.

وجددت اللجنة التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي :هما مجلس النواب والدولة ويجب أن يتم احترام ما تم التوافق عليه من المجلسين، ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.

ونوهت إلى أن المجتمع الدولي يؤكد دائما على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي – ليبي من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

اللجنة طالبت في ختام بيانها من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي ليبي وألا يتجاوزها،وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة.