ملخص مباراة الاهلي طرابلس والسد القطري اليوم في البطولة العربية 2023

استطاع باولو اوتافيو هز الشباك في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء ليتغلب السد القطري على أهلي طرابلس الليبي 1-صفر في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وجاء هدف اوتافيو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ليمنح السد الانتصار الثاني في دور المجموعات بعد فوزه على الهلال السعودي 3-2.

وتعادل السد أيضا مع الوداد بدون أهداف ليتأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط متقدما بفارق ثلاث نقاط على الهلال صاحب المركز الثاني الذي فاز على الوداد الرياضي 2-1 ضمن الجولة ذاتها اليوم ليضمن التأهل أيضا.

ويواجه الفريق القطري فى دور ربع النهائي، الفريق صاحب المركز الثاني فى المجموعة الأولي، والذى سوف يتحدد بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة فى المجموعة الأولي.