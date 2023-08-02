تيكا التركية تفتتح حديقة ألعاب خاصة بروضة أطفال أشبيليا في طرابلس

ليبيا – افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الإثنين،حديقة ألعاب خاصة بروضة “أطفال أشبيليا” في العاصمة طرابلس، وذلك بعد إتمام تأهيلها.

ووفق مراسل وكالة “الأناضول” حضر مراسم الافتتاح السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، وعميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، وعدد من موظفي الروضة، بينهم المديرة فتحية الساري.

وأشادت الساري بدور الوكالة التركية في جميع المؤسسات التعليمية في ليبيا، لا سيما روضة أشبيليا حيث أنشأت مظلة وألعاب للأطفال، مشيرة إلى أن تيكا كان لها أيضا دور بارز في تجهيز الروضة في العام 2017.

وأضافت للأناضول: “نتمنى من الوكالة الاستمرار في دعم الروضة، ونحن لن ننسى مجهوداتها معنا”.

وفي السياق، قال محمد إبراهيم مدير مكتب رياض الأطفال ببلدية حي الأندلس إن روضة أشبيليا تعد أحد إنجازات وكالة تيكا للمنطقة، حيث كان لها دور مهم في تأسيسها وصيانتها وإعادة تأهيلها.

وأضاف للأناضول أن قيام وكالة “تيكا” بتجهيز فصل دراسي ومكتب إداري بالروضة عمل يُضاف لبصماتها في شتى المجالات منها التعليمية والصحية.