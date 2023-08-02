المجلس العسكري بالنيجر يعلن إعادة فتح الحدود مع ليبيا

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في النيجر، إعادة فتح حدود البلاد مع 5 دول مجاورة، بعد أسبوع على إغلاقها إثر الانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب محمد بازوم.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه على التلفزيون الرسمي النيجري، أن البلدان المعنية هي الجزائر، وبوركينا فاسو، ومالي، وليبيا، واتشاد، وذلك اعتبارا من يوم أمس فاتح أغسطس 2023.

وكان مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للشؤون السياسية والسلام والأمن، عبد الفتاح موسى، صرح اليوم الأربعاء، بأن وفداً من المنظمة بقيادة نيجيريا، وصل النيجر لعقد مفاوضات مع قادة الانقلاب، الذين استولوا على السلطة الأسبوع الماضي.

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