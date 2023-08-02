المستشار “صالح” و “باتيلي” يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحث اللقاء أبرز الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 والاعتراف بمخرجاتها.

وأكد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي، مطالباً باستسقاء المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.