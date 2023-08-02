حكومة الدبيبة: ندعم مسار العودة إلى النظام الدستوري في النيجر واحترام شرعية الرئيس محمد بازوم

ليبيا – أصدرت حكومة تصريف الأعمال،الأربعاء،بيانا بشأن تطورات الأوضاع في دولة النيجر.

الحكومة وفي بيانها الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، قالت:”إننا في ليبيا، وإذ ننظر بترقب وقلق شديدين إلى تطور الأحداث المؤسفة في النيجر الشقيق، فإننا نؤكد دعمنا لمسار العودة إلى النظام الدستوري، واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس محمد بازوم”.

ودعت الحكومة عبر بيانها كل الأطراف الفاعلة في جمهورية النيجر إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي، واتخاذ السبيل الوحيد للتغيير، ألا وهو احترام الدستور والقانون، واتباع طرق التداول السلمي للسلطة.

وحذرت الحكومة من أن التدخل الخارجي في شؤون النيجر ومحاولات جرها إلى الفوضى سيزيد خطورة الأزمة، وسيقوض أمنها وأمن جيرانها.