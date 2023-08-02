مؤسسة النفط الليبية تبحث تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفطي

التقى مدير إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط الليبية حامد عبدالسلام، اليوم الأربعاء، عدداً من عمداء بلديات الهلال النفطي وحكماء وممثلين عن الحراك النفطي بالمنطقة.

وقالت مؤسسة النفط في بيان إن اللقاء جاء في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ برامج التنمية المستدامة في كل المدن والمناطق حول مناطق عملياتها، وسعياً منها لتحقيق التنمية المكانية في تلك المناطق.

وأضافت أن اللقاء الذي عقد بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة تم فيه مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الهلال النفطي وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة استمع خلال اللقاء إلى بعض المقترحات والمطالب التي تقدم بها عمداء البلديات.

وأوضح مدير إدارة التنمية المستدامة أن المؤسسة الوطنية للنفط وعبر مجلس إدارتها تسعى إلى أن تتحقق التنمية المكانية في جميع مناطق ليبيا من خلال مشاريع التنمية المستدامة وذلك في إطار حدود وإمكانيات المؤسسة.

كما أكد في الوقت ذاته حرص مجلس الإدارة على التواصل مع البلديات ومناقشة ما يمكن تنفيذه من مشاريع في هذا الإطار.

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