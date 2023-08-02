قرنفيل: ليبيا فرصة كبيرة لرجال الأعمال الأتراك

توقع رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل أن يصل حجم التجارة بين تركيا وليبيا إلى 15 مليار دولار.

وقال قرنفيل في تصريح له إنه إذا تمّ اتخاذ الخطوات الصحيحة في ليبيا فإن حجم الصادرات من تركيا سيصل إلى 10 مليارات دولار، مرجحا ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وأضاف قرنفيل أن تصريح وزير النفط الليبي محمد عون بأن الشركات التركية سيكون لها أولوية يعدّ علامة على الثقة فيها، ويمثل فرصة كبيرة لتعزيز إمكانيات الاستثمار والتعاون التجاري لرجال الأعمال الأتراك في ليبيا.