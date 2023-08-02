عقيلة يؤكد لباتيلي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

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التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء في القبة، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجانبان بحثا مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6.

وأضاف بليحق، أن عقيلة أكد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي، كما أكد على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.