نقابة الخبازين بنغازي: لعدم تفعيل ديوان الحبوب نفتقر إلى مخزون استراتيجي

ليبيا – أكد رئيس نقابة الخبازين في بنغازي محمود العريبي أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعًا يسيرًا هذه الفترة بعد التصريحات الأخيرة بشأن إيقاف أوكرانيا لتصدير الحبوب.

العريبي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إن سعر قنطار الدقيق يتراوح بين 182 و 195 دينارا وأكثر حسب النوع والجودة، بعد أن انخفض المدة الماضية إلى 130 دينارا.

وأشار إلى أنه لعدم تفعيل ديوان الحبوب تفتقر إلى مخزون استراتيجي يحافظ على استقرار الأسعار ويوفر كميات تكفي لأي طارئ.

ولفت إلى أن المخابز ما زالت تعمل بالقدرات الإنتاجية السابقة وبالأسعار المحددة في المدينة رغم نقص المياه وارتفاع سعر خزان المياه سعة 3000 لتر إلى 120 دينارا.