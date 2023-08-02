رئيس البرلمان يؤكد لـ”باتيلي” ضرورة تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات الليبية

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن عقيلة صالح، بحث خلال اللقاء مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي.

كما أكد عقيلة صالح، على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.

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