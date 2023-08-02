“الدبيبة” يتابع أوضاع أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في مقر الهيئة العامة للرعاية

الوطن| رصد

نفذ رئيس الوزارة بالحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين؛ للإطلاع على أوضاع الجرحى ومبتوري الأطراف ومتابعة سير إجراءات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وتناول اللقاء أوضاع الجرحى بالخارج وآليات تنظيم علاجهم والمخصصات المالية اللازمة وعدد المرضى ممن يتطلب وضعهم الصحي مراجعات دورية، وتم الاتفاق على تحديد أعداد الجرحى في الخارج بشكل واضح، وفق الدولة والمخصصات المالية المطلوبة.

وأكد الدبيبة على أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهذه الشريحة؛ لما يعد واجبًا وطنيًا غير قابل للتهاون، إضافة إلى تفعيل مركز الأطراف الصناعية المحلية وتجهيزه بالشكل المطلوب.

مصدرًا تعليماته بالتواصل مع عدد من الشركات العالمية المختصة بخدمات التأمين الصحي لضمان توفير كافة الخدمات العلاجية لشريحة الجرحى ومبتوري الأطراف وأسرهم.

‏‎مشددًا على ضرورة الحد من التجاوزات في ملف الجرحى ومبتوري الأطراف والحد من العشوائية وسوء الإدارة في التعامل مع هذهالشريحة، مؤكدا أهمية وضع خطة متكاملة للتعامل مع القضية، على أن يشمل ذلك جميع الجرحى من أبناء الوطن دون استثناء.

من جانبه، رحب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بزيارة رئيس الوزراء ووقوفه على آلية العمل والصعوبات التيتواجهها، خاصة في ملف آلية تنظيم العلاج.

‏‎وحضر الاجتماع كل من رئيسي جهاز الطب العسكري وجهاز طب الطوارئ والدعم ورئيس جهاز الخدمات العلاجية ومدير الرقابة علىالقطاع السيادي بديوان المحاسبة وعدد من مديري الإدارات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ورئيس لجنة إدارةصندوق التضامن الاجتماعي.