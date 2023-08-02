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عقيلة صالح يلتقي نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي، رامي الناظر، ورئيس بعثة ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر  تامر رمضان.

وأكد عقيلة، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، دعم مجلس النواب لجمعية الهلال الأحمر بكافة الإمكانيات، مشيداً بجهود العاملين بالجمعية رئاسة ومتطوعين.

وبدورها، ثمنت نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جهود مجلس النواب الداعمة لكافة مؤسسات المجال الإنساني والإغاثي، بالإضافة إلى تثمنيها جهود جمعية الهلال الأحمر الليبي.

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صحيفة الساعة 24

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