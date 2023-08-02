رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي يبحث أوجه التعاون مع القضاء البريطاني

استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المستشار مفتاح محمد القوي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الجانبان بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون القضائي الليبي البريطاني وسبل تطويره بين البلدين الصديقين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء سلم بهذه المناسبة السفيرة البريطانية نسخة مترجمة من مجلد أطلس المحاكم الليبية.

وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد الأثنين الماضي بمقره في مدينة طرابلس اجتماعه العادي برئاسة المستشار مفتاح القوي، وبحضور المستشارين أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

كما ناقش المجلس موضوع الرئاسات المنتهية للهيئات القضائية واختيار البدائل المقترحة، بما يكفل أداء الهيئات القضائية للدور المنوط بها في تحقيق العدالة والتطبيق السليم للقانون.

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