“بوجناح” يتقفد عددًا من المرافق الصحية في بني وليد

الوطن| رصد

أجرى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة بالحكومة المنتهية رمضان أبوجناح، ظهر اليوم، جولة ميدانية تفقدية إلى بلدية بني وليد؛ لتفقّد سير المنظومة الطبية والعلاجية بعدد من المستشفيات، والقوافل الطبية، على مستوى البلدية، رفقة وفدٍ من المسؤولين بوزارة الصحة.

وقام وزير الصحة والوفد المرافق له، بزيارة مستشفى بني وليد العام، والتقى بمسؤولي المؤسسات الصحية بالبلدية، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي؛ للتباحث حول الاحتياجات الضرورية لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأكد ابوجناح على توجه الوزارة لحلحلة المشاكل المترتبة عن نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الصحية الواقعة بالقرى والمناطق النائية، أو بالبلديات التي كانت تعتمد بشكل كبير على تشغيل المستشفيات عن طريق العناصر الوافدة.

موضحًا أن الوزارة ستعمل على سد هذا النقص من خلال التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة الوافدة، وتسيير القوافل الطبية باستمرار إلى القرى والمناطق التي تقل فيها الخدمات الطبية، بهدف توفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين أينما كانوا.

كما أجرى وزير الصحة زيارات تفقدية داخل المستشفيات؛ للإطلاع على سير الخدمات الطبية بمختلف الأقسام والوحدات، رفقة مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام، للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرّف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، واستمع إلى شروحات وافية حول جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل.