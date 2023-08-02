الدبيبة: حكومتي تقوم بواجب وطني لحصول الأطفال المحقونين على حقوقهم

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المحقونين، وفق بيان للحكومة عبر فيسبوك.

وتقدمت اللجنة بالشكر والتقدير على جهود الدبيبة في معالجة مشاكلهم، عقب لقائهم معه في يوليو الماضي ، والتي كان أهمها توجيهه لجهاز الإمداد الطبي بتوفير الأدوية الأصلية، وصيانة مركز الأمراض السارية بنغازي، وتوفير سيارات الإسعاف وإعادة تشكيل اللجنة المشرفة عليهم، واحالة المخصصات المالية المعتمدة للجنة، والتي أُنجزت بالكامل.

وأكد الدبيبة بأن ما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية تجاه كافة شرائح المجتمع هو واجب وطني للحصول على حقوقهم وقيام الدولة بواجباتها تجاه أبناءها.