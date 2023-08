باتيلي يلتقي عقيلة في القبة وسط خلافه مع البرلمان

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في لقاء عقد اليوم مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما في ذلك ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وأكد عقيلة في اللقاء الذي عقد بمدينة القبة، ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي، مطالبا باستقاء المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.

من جانبه، أعرب باتيلي عن دعم الأمم المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوار والتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.

ويأتي هذا اللقاء بعد احتدام الخلاف بين المبعوث باتيلي من جهة، والنواب والأعلى للدولة من جهة أخرى، حول اعتماد المجلسين خارطة طريق المسار التنفيذي، الذي حذرت البعثة منه كونه “أحادي الجانب” على حد وصفها

وفي رد على تحذيرات باتيلي، قال 60 عضوا في مجلس النواب عبر بيان إن البعثة تمارس تضليل الرأي العام والمساس بالسيادة الليبية، وفق البيان.

