رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد دعمه لجمعية الهلال الأحمر

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على دعم مجلس النواب لجمعية الهلال الأحمر بكافة الإمكانيات، مشيداً بجهود العاملين بالجمعية رئاسة ومتطوعين.

جاء هذا خلال اللقاء الذي عقده عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي رامي الناظر، ورئيس بعثة ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان.

من جانبها ثمنت نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جهود مجلس النواب الداعمة لكافة مؤسسات المجال الإنساني والإغاثي، كما ثمنت جهود جمعية الهلال الأحمر الليبي.

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