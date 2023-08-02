اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات تبحث آخر المستجدات والمقترحات المطروحة لعملها

الوطن| رصد

عقدت اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المنتهية وليد اللافي، اجتماعًا؛لمناقشة آخر المستجدات والمقترحات المعروضة لعمل اللجنة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس اليوم الأربعاء، الخطوات المتخذة لإنجاز الاستعلام الوطني الإلكتروني عبّر منصة ليبيا للديمقراطية الرقمية، مع التأكيد على توفير بيئة نزيهة وشفافة لمراقبة عمل ونتائج هذه الاستعلامات من خلال لجان علمية وأكاديمية مختصة.

وتابعت اللجنة، مقترح وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن عقد الصالون السياسي، ومقترح وزارة الشباب حول توعية ومشاركة الشباب من أجل الانخراط في العملية الانتخابية، ومقترح وزارة الداخلية لإقامة ورش عمل عن الأمن الانتخابي، وإقامة ندوات علمية عن تحديث ومعالجة البيانات والإجراءات المتعلقة بقاعدة بيانات الانتخابات.

مؤكدةً دعمها لهذه المقترحات، التي ستسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم وتنفيذ الانتخابات.

وكان رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، قد اصدر في شهر يوليو من عام 2021 قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، للتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لدعم ورفع مستوى الوعي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.