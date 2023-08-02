ضبط ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدم في الهجرة غير الشرعية برأس لانوف

ضبط عناصر شرطة مديرية أمن رأس لانوف، ورشة سرية لصناعة قوارب خشبية تستخدمها عصابات تهريب البشر في الهجرة غير الشرعية، بضواحي منطقة أم القنديل بالمدينة.

وعثر العناصر خلال التفتيش على ألواح ذات قياسات وأحجام مختلفة، وكمية من المسامير، وعجلات مطاطية، وأغطية بلاستيكية، ومجموعة من المعدات التي تستخدم في صناعة القوارب الخشبية.

وأشارت إلى أن عمليات التمشيط والتفتيش لا توال مستمرة على الشواطئ القريبة والبعيدة عن المنطقة في بلدية خليج السدرة، داعية المواطنين للتعاون معها والتواصل لتقديم بلاغاتهم بهذا الخصوص.