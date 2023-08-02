“قادربوه” يتسلم التقرير ربع السنوي الثاني للعام 2023 لفرع الهيئة بترهونة

الوطن| متابعات

قدّم مدير فرع هيئة الرقابة في ترهونة “عبدالله علي التليب” إلى رئيس الهيئة “عبد الله قادربوه” تقرير الفرع ربع السنوي الثاني للعام 2023 ميلادية.

وأوضح “التليب” مضيّ الفرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظات الواردة بالتقرير وفقا لاختصاصات الهيئة، وبما يحقق رقابة فعّالة على الجهات الخاضعة لرقابتها.

كما أعرب قادربوه عن شكره للجهود المبذولة من السادة أعضاء وموظفي الفرع لإنجاز أعمالهم الموكلة إليهم، آملًا منهم بذل المزيد من العطاء؛ خدمة للصالح العام.