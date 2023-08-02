بن شرادة: “باتيلي” يرفض ما تسعى إليه خارطة الطريق في تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن باتيلي يطعن في أي اتفاق ليبي، ويطعن في أي اتفاق يصل له الليبيون ويعمل على التقليل منه، مشيراً إلى أن مجلسي والنواب والدولة ماضيان في خارطة الطريق لإجراء الانتخابات.

وأضاف بن شرادة أن باتيلي يعمل على إرباك المشهد السياسي في ليبيا بحديثه عن ضرورة إشراك كل المواطنين الليبيين في الاتفاق، مشيراً إلى أن مجلسا النواب والدولة يمثلان كل الشعب الليبي بما فيها الأطراف المسلحة.

وتابع أن مجلسا النواب والدولة ماضيان في تحقيق التوافق الكامل ومستمران في خارطة الطريق، ولن يأخذا تصريحات باتيلي في الاعتبار.

وبين بن شرادة أن تصريحات باتيلي بأن خارطة الطريق هي لتقاسم السلطة بين النواب والدولة كلام مغلوط.

وأكد على أن لجنة 6+6 أقرت قانون انتخابات لا يقصي أي طرف أو مواطن ليبي.

وأشار إلى أن الملف الليبي مُعقد وباتيلي لا يستطيع الخروج عما تريده الأطراف الدولية المتصارعة على الساحة الليبية، لافتاً إلى أن الخلافات الدولية بشأن ليبيا تدفع باتيلي للضرب بأي اتفاق بين الليبيين.

وأوضح بن شرادة أن ليبيا لا تريد مصالحة بل تريد بناء دولة، موضحاً أن المصالحة تأتي لاحقًا لكن أولا يجب أن نبني مؤسسات الدولة.

وبين أن بناء مؤسسات الدولة هو ما تم الاتفاق عليه من خلال خارطة الطريق التي أقرها النواب والدولة.

وأكد بن شرادة على أن خارطة الطريق تسعى لتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات لكن باثيلي ضرب هذا الاتفاق في مقتل ولم يعترف به.

وبين أن حديث باتيلي عن ضرورة اتفاق كل الليبيين غير واقعي، وهو فقط ينفذ ما تطلبه الدول المتحكمة بالملف الليبي.

وتابع بن شرادة أن الدول المتحكمة بالملف الليبي تتنافس فيما بينها على ليبيا وليس لديها رؤية موحدة بل خلافات عميقة.

ولفت إلى أن الدول المتحكمة بالملف الليبي كونها مختلفة حول ليبيا، تعمل على إفشال أي اتفاق سياسي تصل له الأطراف الليبية ولا تريد استقرار ليبيا.