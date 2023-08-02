الدبيبة يبحث مع السفير الفرنسي بليبيا تطورات الأوضاع في النيجر

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع سفير فرنسا بليبيا مصطفى مهراج، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والمنطقة.

و تطرق الدبيبة ومهراج إلى تطور الأوضاع الأمنية في النيجر على خلفية التوترات العسكرية والسياسية الجارية، وأعرب الطرفان عن دعمهما للنظام الدستوري واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس النيجري محمد بازوم.

وناقش الطرفان الوضع السياسي في ليبيا وملف الانتخابات المرتقبة، إذ أكد الدبيبة للسفير الفرنسي عزم الحكومة على تنفيذ هذا الاستحقاق وفق قوانين عادلة في أقرب الآجال.