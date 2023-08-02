الإعلام الجزائري وتصدير الأزمات.. متهم جديد في ليبيا !

ليبيا – مجددًا و في أوج أزمة حرائق غابات مؤسفة تواجهها الجزائر ككل عام كانت السلطات الجزائرية تعد العام الذي قبله بتوفير الامكانيات اللازمة لمنع هذه الحرائق و لكن دون جدوى مع أزمات أخرى متتابعة كغلاء الأسعار و عزوف المستثمرين و ارتفاع التضخم ، يعود الإعلام الجزائري المحسوب على السلطة إلى ما أسماها مراقبين سياسة ” تصدير الأزمات و تحميل مسؤوليتها إلى الخارج لإشغال الداخل ” .



ومن المعتاد توجيه الإعلام الجزائري الاتهامات لجاره المغرب رغم دعوات الأخير لطي صفحة الخلاف ، وهو ماقد يكون طبيعيًا في ظل الصراع المستعر بين البلدين خاصة بعد النقاط التي سجلتها الرباط ودبلوماسيتها النشطة على حساب الجزائر في ملف مغربية الصحراء الغربية مع توالي اعترافات الدول بسيادة المغاربة على صحرائهم ، لكن غير المفهوم هو تصدير الإعلام الجزائري بين الفترة والأخرى لاسم ليبيا ضمن مايصدره من أزمات.

وقال الباحث المغربي المتخصص عبدالحق الصنايبي لـ المرصد : ” هذه سياسة قديمة ينتهجها النظام الجزائري لتوحيد الجبهة الداخلية والتغطية على أزماته بما فيها أزمة شرعيته و إلهاء الجزائريين بنظريات المؤامرات الكونية المزعومة التي تستهدفهم دونًا عن كل دول العالم وهو لا يتورع لتمرير نظرياته عن فعل أي شيء ” .

رواية متناقضة و مردود عليها

وفقًا لروايات الإعلام الجزائري التي يوجهها للرأي العام المحلي ، فأن الجزائر تتعرض طيلة الوقت لمؤامرة ” صهيوصليماسونية ” تشترك فيها عدة دول على رأسها إسرائيل حتى أن وزير التجارة الجزائري قد رجح يوم أمس بأن يكون سبب أزمة ارتفاع أسعار المكيفات ” مؤامرة ” بحسب تصريحات نقلتها عنه النهار الجزائرية .

🟠🟠#وزير_التجارة : ارتفاع أسعار المكيفات الهوائية سببه الجشع إن لم تكن مؤامرة 🔶وزير التجارة : هناك شبكات تتلاعب بالاقتصاد الوطني وبجيوب المواطنين 🔶وزير التجارة : البورصة العالمية مستقرة وأسعار الشحن والنقل تنخفض لكن الأسعار لا تزال مرتفعة 🔶وزير التجارة : أسعار المكيفات لم… pic.twitter.com/QZ8G0sZ7EQ — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 1, 2023

متهم جديد !

الجديد هذه المرة هو اتهام إحدى كبريات الصحف المحلية الجزائرية الحكومية للجيش الليبي صراحة بقيادة مؤامرة تهدف لاغراق شباب الجزائر بالمخدرات ” قبل احباطها من قبل العيون الساهرة ” حسب وصفها ، دون أن تبرز هذه الصحيفة أي دليل على ارتباط هذه الشحنة المقدرة بحوالي 2 مليون قرص مخدر بأي طرف في ليبيا ، وهي نفس الصحيفة التي اعتادت بين الفترة و الفترة تضخيم آثار الأزمة الليبية بشكل عام على الجزائر كل ما عصفت به أزمات داخلية مع تعظيم دور الجزائر في حلها انطلاقًا من مكانته الدولية العظيمة رغم أنه دور يكاد لا يُذكر .

المثلث الأسود

لطالما كان المثلث الحدودي بين ليبيا و الجزائر و النيجر المسمى ” مثلث السلفادور “ منطقة رخوة و ممرًا تاريخيًا للتهريب بما في ذلك المخدرات و السلاح بل و العناصر الجهادية التي تسللت بعد 2012 إلى ليبيا ، لذلك فأنه و من الغريب أن تتهم الجزائر اليوم طرفًا ليبيًا بتهريب المخدرات لها ضمن مؤامرة مرتبطة بالجيش الليبي بينما هذه المنطقة لطالما كانت منطقة تهريب منذ عقود وحتى اليوم ، وفقًا لمصدر أمني ليبي رفيع تحدثت معه المرصد وفضّل عدم كشف اسمه.

” و إذا كان عبور المخدرات من هذا المثلث الخطير سياسة متعمدة من الجيش الليبي ، سيكون عبور مئات إن لم يكن آلاف الإرهابيين من هذه المنطقة قادمين منطقة الساحل الأفريقي طيلة السنوات الماضية أيضًا أمرًا متعمدًا من النظام الجزائري استنادًا للرواية الجزائرية التي تجاهلت خطورة المنطقة على مر الوقت و اختارت إلقاء اللوم على طرف ما رغم ما تدعيه السلطة الحاكمة هناك عن حيادها في الوضع الليبي ” يضيف ذات المصدر.

تصدير الأزمات لا يؤدي لنتيجة

وقال المصدر ذاته تعليقًا على ما ورد في الصحف الجزائرية بأن المنطقة لا تحتاج إلى رمي الاتهامات و التأجيج الإعلامي و تسويق نظريات التآمر و البطولات الوهمية ، بل تحتاج تعاونًا أمنيًا بين كل دول الجوار في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة والمخاوف من عودة نشاط الجماعات الإرهابية التي تعد تجارة المخدرات والبشر من أهم طرق تمويلها .

لن نرد عليهم

وفي سياق متصل ، رفض مصدر عسكري رفيع ومسؤول من الجيش الليبي الرد على هذه الاتهامات مشيرًا إلى أن ” القوات المسلحة في الجنوبين الغربي والشرقي تعمل ما بوسعها وفق امكانياتها المتاحة لتأمين حدود مترامية الأطراف يتجاوز طولها 2000 كم مع أربعة دول هيالجزائر و تشاد و النيجر و السودان إضافة لتأمين المدن و الحقول النفطية ” .

ليبيا و البوليساريو

وكانت الجزائر قد استضافت في مايو الماضي اجتماعًا لرؤساء أركان شمال أفريقيا دعت له اللواء محمد الحداد رئيس الأركان بالمنطقة الغربية من خلال تنسيق بينها و بين محمد المنفي رئيس الرئاسي الذي يعتبره البعض أكبر حليف وثيق لها في ليبيا إن لم يكن الوحيد .

إلا أن الحداد تفاجأ حينها بوجود ” رئيس أركان حركة البوليساريو الانفصالية ” ممثلاً عن ما يسمى ” الجمهورية العربية الصحراوية ” التي لا تعترف بها ليبيا كدولة مستقلة وسط تقارير عن ضغوط تمارسها الجزائر منذ مدة في هذا الشأن وهو ما قد يفسر زجها باسم الجيش الليبي في ” معمعة المخدرات ” بما يعكر صفو التقارب بين المؤسسة العسكرية في غرب و شرق ليبيا و ينتهي الى توحيدها خاصة بعد الاجتماع العسكري الذي احتضنته باريس مؤخرًا والتي تعتبرها الجزائر عدوها التقليدي أو هكذا تقول ، وفقًا لمراقبين.

المرصد – خاص