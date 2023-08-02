وزير الخارجية الأمريكي يتشاور مع نظيره المصري بشأن القضية الليبية

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير الأمريكي حرص على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية.

كما حرص وزير الخارجية الأمريكي على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن سامح شكري، استعرض خلال الاتصال رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

وثمن الوزير الامري الدور الهام الذى تضطلع به مصر في إطار آلية دول جوار السودان، مبرزاً حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

وكشف السفير أبو زيد في نهاية تصريحاته، أن الاتصال بين ووزيري خارجية مصر والولايات المتحدة عكس محورية وخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتعزيز الشراكة بينهما لما تسهم فيه من تحقيق مصالحهما المشتركة، وترسيخ ودعم الاستقرار الإقليمي.

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