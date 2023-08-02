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“النايض” و”نورلاند” يبحثان الوصول إلى قوانين انتخابية قابلة للتطبيق بواسطة الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا والمرشح الرئاسي عارف النايض، اليوم الأربعاء، عن بعد، مع المبعوث الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، كيفيّة الوصول إلى قوانين انتخابيّة قابلة للتّطبيق، بمشاركة كافة المؤسسات والأطراف الليبيّة، وبوساطة الأمم المتحدة.

وتطرق الطرفان إلى آلية تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمال، قادرة على إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة بأسرع وقت ممكن.

كما اتفقا على أهمية حيادية الأمم المتحدة في وساطتها، ودعم المبعوث الأممي باتيلي في تيسير المباحثات بين كافّة الأطراف المعنيّة.

الوسوم

إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاطراف الليبية رئيس تكتل إحياء ليبيا ريتشارد نورلاند ليبيا

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الوطن الليبية

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