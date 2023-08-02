الدبيبة يناقش مع السفير الفرنسي التطورات في النيجر

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة سفير فرنسا في ليبيا “مصطفى مهراج”، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والمنطقة، وخاصة الأوضاع الأمنية في النيجر، وفق بيان نشرته الحكومة عبر فيسبوك.

وتطرق الدبيبة ومهراج، خلال الاجتماع، إلى تطور الأوضاع الأمنية في النيجر على خلفية التوترات العسكرية والسياسية الجارية، حيث أعرب الطرفان عن دعمهما للنظام الدستوري واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس النيجري محمد بازوم.

وناقش الطرفان الوضع السياسي في ليبيا وملف الانتخابات المرتقبة، إذ أكد الدبيبة للسفير الفرنسي عزم الحكومة على تنفيذ هذا الاستحقاق وفق قوانين عادلة في أقرب الآجال.