أودت بحياة أحد قياداتها.. الردع توضح بشأن مواجهات وسط طرابلس

نعى جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ببالغ الحزن، وفاة آمر السرية 55 مشاة في إدارة الفرق الأمنية والوحدات القتالية اليوم الاربعاء أثناء تبادل لإطلاق النار خلال عملية القبض على أحد تجار المخدرات بمدينة طرابلس.

ونشر الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ينعي جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أحد منتسبيه شهيد الواجب البطل م.أول / صهيب مصطفى سالم الدرناوي، الذي استشهد اليوم الاربعاء أثناء تبادل لإطلاق النار خلال عملية القبض على أحد تجار المخدرات بمدينة طرابلس”.

وأضاف الجهاز :” شهيد الواجب بإذن الله، صهيب الدرناوي هو آمر السرية 55 مشاة في إدارة الفرق الأمنية والوحدات القتالية وقائداً لعملياتها، وكان أحد بواسل الفرقة 20/20 بجهاز الردع، وهو من أبرز الأبطال الذين سطروا التضحيات الْجِسام دفاعاً عن دينهم ووطنهم”.