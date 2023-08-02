وصفت المرأة العربية بالفحش والرجل بالسذاجة.. مسرحية تركية تثير الجدل

نظّمت بلدية طرسوس بمدينة مرسين التركية عملاً مسرحياً بعنوان “متعة الصيف تحت النجوم” تضمّن بإحدى فقراته تجسيداً لشخصية رجل وامرأة عربيين، حيث صوّر المرأة بطريقة فاحشة وغير أخلاقية، فيما تم رفع دعوى قضائية ضد المنظّمين.

وخلال فعالية أطلق عليها “أيام المسرح” كانت قد نظّمتها بلدية طرسوس التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض قبل أيام، تم تجسيد رجل وامرأة بالزي العربي، وهما يتحاوران بطريقة خادشة للحياء أمام حشد من الناس بينهم أطفال صغار.

ومثلت المسرحية استهزاء صارخاً بالمرأة العربية وبحشمتها وأنوثتها، وتم تصويرها بأنها خالية من العفة والحياء، بينما تم تصوير زوجها الملتحي، وبيده “مسبحة” بأنه ساذج وغبي، ولا يجد حرجاً بممارسة زوجته للبغاء.

وأثارت المسرحية استياء شريحة واسعة من الأتراك، خاصة أنها تقلل من قيمة المرأة المسلمة بشكل عام وتسيء لها بطريقة غير مقبولة، وهو ما دفع البعض لتقديم شكوى جنائية ضد منظّمي المسرحية، على أنها تتضمّن “الفحش” وتهين “القيم الدينية”.

وشارك في المسرحية فنانون مسرحيون مشهورون مثل سيزمي باسكن ودينيز أورال،

والتي جسدت الرجل العربي وهو يستمع لحديث زوجته دون إبداء أي ردة فعل كبيرة، في محاولة من قبل القائمين على المسرحية لتجسيد صورة الرجل العربي بأنه لا يغار على شرفه وعرضه.