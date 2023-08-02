عقيل: مجلسا النواب والدولة لا يملكان تمرير خريطة الطريق بدون “الاستنجاد بالشعب”

قال المحلل السياسي، عز الدين عقيل، إن بيان البعثة الأممية في ليبيا حمل تناقضات؛ مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تدعو فيه إلى الذهاب مباشرة للانتخابات من أجل الاستقرار، تعارض خطة المجلسين المقرر أن تنتهي بإجراء الانتخابات.

وأضاف “عقيل”، في تصريحات صحفية، أن موقف البعثة يأتي عاكسا للدول الغربية الفاعلة في المشهد الليبي، وأن ليبيا واقعة ضحية للاستقطاب الدولي الحاد؛ نتيجة الصراع بين الدول الغربية من طرف والصين وروسيا في طرف آخر؛ لذا لا يوجد اتفاق دولي على رؤية واحدة بشأن حل أزمتها.

وتابع، “لا يملك مجلسا النواب والدولة أوراقا حالية لتمرير خريطة الطريق سوى “لاستنجاد بالشعب” وإعطائه وعدا صادقا برد الأمانة الانتخابية له، وهو القادر على الضغط على الجميع لتنفيذ إرادته.

وأوضح أنه على البعثة الأممية تركيز جهودها على الأطراف المعرقلة، التي تسببت في حالة القوة القاهرة، وحالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 لتضمن بقاء سيطرتها على البلاد.

واشار إلى أن العملية الانتخابية مرتبطة بتحقيق الاستقرار، وهذا لن يتسنى إلا بعودة السيادة وهيبة الدولة في المنطقة الغربية، حيث تنتشر المجموعات المسلحة والميليشيات العقائدية والإجرامية.

واختتم قائلا “لن تعود هيبة الدولة إلا عبر سبيل واحد، وهو جمع “أمراء الحرب” على مائدة واحدة، ووضع اتفاق بينهم يقضي بنزع أسلحتهم وتفيكك مجموعاتهم المسلحة، وإعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية”.