جنائي بنغازي يضبط أشخاص يبيعون مياه غير صالحة للاستهلاك البشري للمواطنين داخل مزرعة بمنطقة الهواري

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ذكرت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط أشخاص يقومون ببيع مياه غير صالحة للاستهلاك البشري للمواطنين داخل مزرعة بمنطقة الهواري.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن عدة أشحاص يقومون ببيع مياه غير صالحة للشرب وغير صالحة للاستهلاك البشري بإحدى المزارع بمنطقة الهواري.

وأضافت أن رئيس قسم البحث الجنائي لواء سليمان بوشيبة أصدر تعليماته بانتقال أعضاء التحريات وضبط كل المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الهواري ودخلوا إلى المزرعة.

وبينت المديرية أنه تمت مشاهدة أربع شاحنات صغيرة تقوم بتعبئة مياه من خزانات ممتلئة بالطحالب والأوساخ وعلى الفور تم ضبطهم والانتقال بهم إلى القسم بما فيهم عامل تشادي الجنسية بدون شهادة صحية وهو الذي يقوم بتزويد الشاحنات بالمياه.

وأفادت مديرية الأمن أنه بالاستدلال مع سائقي المركبات واعترفوا جميعا بأنهم يقومون ببيع هذه المياه للمواطنين على أنها مياه صالحة للشرب وبالاستدلال مع التشادي الجنسية اتضح دخوله للبلاد بطريقة غير شرعية وبدون شهادة صحية وظهر على جسمه طفح جلدي (حساسية).

وأكدت المديرية أن التشادي يقوم بالسباحة في خزان المياه (جابية) التي يتم بيعها للمواطنين وهي التي تسببت له بالطفح الجلدي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.