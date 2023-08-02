حقيقة وفاة هانيبال معمر القذافي في سجون لبنان

بعد انتشار نبأ وفاته في سجون لبنان، نفت ريم الدبري، موكلة هانيبال معمر والمكلفة بمتابعة قضيته صحة الخبر، مؤكدة أن وضعه الصحي حرِج للغاية، بحسب منصة فواصل.

وفي وقت سابق، قالت ريم الدبري، موكلة هانيبال معمر القذافي أن ما يحدث لهانيبال هو عملية اغتيال ممنهج ولو اختلفت الأساليب فإن سياسة القتل المتعمد واحدة.

وأشارت أن موكلها صار قاب قوسين أو أدنى من الموت ولا بد من التحرك السريع من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان.

وأضافت الدبري، أن هانيبال القذافي صار يواجه تحديات صحية صعبة بل إن حياته صارت مهددة بالفعل نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام منذ قرابة الشهر ونصف .

وأشارت الدبري، الى أن إضراب هانيبال القذافي أصابه بهبوط حاد في نبضات القلب وهبوط في السكر، وكل يوم يزداد سوءًا.

ولفتت الدبري، أن هانيبال محتجز في ظروف قاسية ومذلة ولم يجد طريقة أخرى غير الإضراب عن الطعام، لكي يصل صوته إلى العالم.

وقالت الدبري، أن هانيبال يعبر بإضرابه عن الظلم الواقع عليه ورفضه لحالة الصمت المشبوه حيال قضيته.