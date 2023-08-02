السني: على “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” دعم المشاريع الوطنية في ليبيا

التقى مندوب حكومة الوحدة المؤقتة بالأمم المتحدة طاهر السني بعبدالله الدردري الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال السني في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشنا سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ليبيا”.

وأضاف السني: “ناقشنا كيفية دعم مؤسسات الدولة في بناء القدرات والحوكمة الرشيدة والعملية الانتخابية”

وتابع: أكدنا على أهمية أن تعمل منظمة “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بالتنسيق مع المؤسسات المختصة لدعم المشاريع الوطنية في كافة أنحاء البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الاهتمام بشريحة الشباب والمرأة.