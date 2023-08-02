حرس السواحل الليبي يستلم 3 زوارق خاصة بأعمال الإنقاذ البحري مع السلطات الإيطالية والإتحاد الأوروبي

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وقع رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، صباح اليوم الأربعاء، بتوقيع محضر تسليم واستلام عدد 3 زوارق فئة (غات / GAT)، خاصة بأعمال الإنقاذ البحري مع السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت رئاسة الأركان أن تسليم الزوارق تم استناداً على مذكرة التفاهم بين الجانبين الموقعة في طرابلس بتاريخ 28 يناير 2022م.

وأضافت الرئاسة أن الزوارق تدخل للخدمة فور وصولها إلى قاعدة طرابلس البحرية قادمة من إيطاليا بقيادة ضباط وضباط صف من جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الذين تلقوا التدريب في إيطاليا.

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن هذه الوحدات ستمارس نشاط الإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للسيادة والمسؤولية الليبية وتدعم أعمال الإنقاذ البحري أمام السواحل الليبية.