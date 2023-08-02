الحويج يعتمد سجل الشركة الليبية الإسبانية لصيانة الطائرات

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج، الأربعاء، السجل الاستثماري والتجاري للشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي.

وحضر اللقاء مستشار الوزير ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الافريقية ورئيس الشركة الليبية الاسبانية المشتركة ورئيس مصلحة السجل التجاري العام والمدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنفيذ مشروع محطة “ادفكو” لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراته الدولي لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة والتي بلغت نسبة مساهمة شركة الخطوط الافريقية بها 51 % وبلغت نسبة مساهمة شركة ” ايه.دي.أير بزنس جروب اس ال الاسبانية 49 % من أسهم الشركة.

وتتحمل الشركة الافريقية لصيانة الدورية للطائرات تصل إلى 150 مليون يورو سنوياً وان تنفيذ مشروع محطة الصيانة يسهم في خفض تكاليف بنسبة 50% بالإضافة إلى العوائد التي تتحصل عليها الشركة من صيانة الطائرات من شركات أخرى خاصةً أن محطة الصيانة ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا، والتي توفر فرص عمل كبيرة لا تقل عن 2000 وظيفة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركات الدولية الرائدة بالمجال.

وشرعت الخطوط الجوية الافريقية في اعتماد وجهات سفر متعددة وتسيير رحلات مباشرة من مطار معيتيقة الدولي الي ايطاليا ، ألمانيا ، اسبانيا ومنها الي بريطانيا.

وأكد “الحويج” أهمية تنفيذ مشاريع استثمارية لخدمات النقل الجوي تُسهم في تطوير الحركة التجارية وتنمية الاقتصاد الوطني، موجهاً الشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي البدء في تنفيذ محطات صيانة الطائرات والمساهمة في رفع مستوى خدمات الشحن الجوي بالمطارات الليبية، والتنسيق مع المؤسسات المختصة لفتح آفاق التعاون مع الشركات الدولية وخدمات الشحن الجوي بما يدعم حركة أصحاب الاعمال ونقل البضائع والخدمات.