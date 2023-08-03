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المستشار”صالح” يلتقي نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي رامي الناظر،ورئيس بعثة ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان.

وأكد صالح دعم مجلس النواب لجمعية الهلال الأحمر بكافة الإمكانيات، مشيدًا بجهود العاملين بالجمعية رئاسة ومتطوعين.

وبدورها، ثمنت نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جهود مجلس النواب الداعمة لكافة مؤسسات المجال الإنساني والإغاثي،  بالإضافة إلى تثمنيها جهود جمعية الهلال الأحمر الليبي.

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الوطن الليبية

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