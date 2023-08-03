السني يناقش مع الدردري سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ليبيا

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أكد مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أنه ناقش مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للمنطقة العربية عبدالله الدردري سبل التعاون وتطوير البرامج التنموية والاقتصادية المختلفة في ليبيا.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنه تطرق خلال اللقاء إلى كيفية دعم مؤسسات الدولة في بناء القدرات والحوكمة الرشيدة والعملية الانتخابية.

وأوضح مبعوث ليبيا أنه تم التأكيد على أهمية أن تعمل المنطقة العربية بالتنسيق مع المؤسسات المختصة لدعم المشاريع الوطنية في كافة أنحاء البلاد والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الاهتمام بشريحة الشباب والمرأة.