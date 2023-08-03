باتيلي: بعض القوانين المقترحة من لجنة 6+6 قد تخلق صراعات سياسية بليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن القوانين الانتخابية التي قدمتها لجنة 6+6 يمكن أن تكون خطوة للأمام، مشيراً إلى أن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية.

وأكد باتيلي، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، اليوم الأربعاء، على أهمية حل قضية وجود حكومتين في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، والحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد.

كما أكد باتيلي، على ضرورة مشاركة كل الأطراف الليبية في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل، مشيراً إلى أن الأزمة في السودان قد تكون لها إفرازات تشمل ليبيا.

وكان باتيلي، التقى اليوم الأربعاء، برئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن عقيلة صالح، بحث خلال اللقاء مع المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي.

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كما أكد عقيلة صالح، على ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.