باتيلي: يجب حل قضية وجود حكومتين في ليبيا

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيليي، إنه يجب حل قضية وجود حكومتين في ليبيا.

وأضاف باتيلي في تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الليبية متعددة الأوجه والطبقات ونسعى للوصول إلى حل سياسي يقبل به الجميع.

وتابع أن بعض البنود المقترحة في القوانين الانتخابية قد تخلق صراعات سياسية.

وبين باتيلي أن قوانين الانتخابات المقدمة من لجنة 6+6 ممكن أن تكون خطوة إلى الأمام.

وأوضح من المهم والضروري أن تشارك جميع الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.