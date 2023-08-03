“الدبيبة”: من المهم المبادرة والإقبال على المشروعات والبرامج الشبابية المختلفة

الوطن| رصد

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الفائزين في جائزة 40under 40 في موسمه الثقافي، التي تنظمه شركة تآزر برعاية وزارة الشباب في الحكومة المنتهية.

وأشاد الدبيبة بهذه الفكرة التي تساهم في التنافس الإيجابي والفاعل بين شباب ليبيا، مؤكداً على عمل اللجنة التي اختارت وجوهاً شبابية مشرفة متنوعة المهارات والمجالات والجغرافيا.

وأكد على أهمية المبادرة والإقبال على المشروعات والبرامج الشبابية المختلفة، مشدداً على أن تكون السند الرئيس لبناء هذا الوطن الذييحتاج إلى شباب واع مثلكم.

وحضر اللقاء وزيرا الشباب، والدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة المنتهية، ووكيل وزارة الشباب، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب.