بعد بيعه خردة.. العثور على تمثال أنثى ذئب من زمن الاستعمار

تمكن جهاز الشرطة السياحة وحماية الآثار بنغازي من العثور على تمثال أنثى ذئب ضخم، مصنوع من البرونز، كان منصوبا في الماضي على عمود في وسط بنغازي قبل اختفائه منذ عقود.

وتم العثور على التمثال في مزرعة قال مالكها إنه اشترى التمثال كخردة، حيث تلقى قسم النجدة وجهاز الشرطة السياحة وحماية الآثار بنغازي بلاغا بخصوص التمثال الذي يرجع للحقبة الاستعمارية وعثرت عليه في مزرعة قرب بنغازي، يملكها شخص يدعى، سعيد محمد بوربيدة، الذي قال للسلطات إنه اشترى التمثال من ساحة للخردة لأنه أعجب بشكله.

وقال مالك المزرعة “أنا أعرف منذ أن كنت صغيرا أنه كان موجود مقابل الميناء، كان موجودا على العمود”، وأضاف “لدي ورشة صهر معادن، وجدت التمثال هذا في الخردة وصاحبه ليس متمسك به لأنه كان يعتبر من المحرمات ومن التراث الاستعماري. حين رأيته جذبني شكله وصناعته، فاشتريته منه”.

واحتفظ بوربيدة (80 عاما) بالتمثال، وهو تجسيد لذئبة كابيتولينيا التي تصور مشهدا أسطوريا من روما القديمة، في مكان مفتوح أسفل شجرة وارفة بجوار شرفة منزله.

وقال، خالد العقوري، رئيس قسم شرطة السياحة وحماية الآثار في شرطة بنغازي إنه واثق من أن بوربيدة لم يكن يعلم أن التمثال لا يزال ملكية عامة.

ونصبت السلطات الإيطالية الاستعمارية التمثال في وسط مدينة بنغازي الجديدة التي كانت تشيدها في ثلاثينيات القرن الماضي كنوع من تعزيز الصلة بين الحكم الروماني لليبيا، قديما، والحكم الاستعماري الإيطالي الحديث للبلاد.