غوتيريش يندد بطرد تونس مهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا والجزائر

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بطرد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس نحو الحدود الليبية والجزائرية.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، فرحان حق، ، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك “نحن قلقون جدا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر”.

وأضاف “لقي عدد منهم حتفهم على الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأن ثمة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما يزالون مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقل فرص حصولهم على طعام وماء”.

وكان حرس الحدود الليبية قد عثر على مدى الأيام الماضية على عدة جثث تعود لمهاجرين غير قانونيين قامت السلطات التونسية برميهم في الصحراء وأجبرتهم على التوجه إلى ليبيا.